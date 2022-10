Så ska det fortsatta samarbetet mellan S, V och C i Sundsvall se ut

Bodil Hansson (S), Hans Forsberg (C) och Niklas Evaldsson (V) sitter kvar vid rodret i kommunpolitiken i Sundsvall. Under måndagen presenterade de sin inriktning för Sundsvall de närmaste fyra åren – på 37 punkter. Foto: Stina Ahlinder SVT

Det blir ett fortsatt samarbete i Sundsvalls kommun mellan S, V och C. Under en pressträff på måndagen presenterade partierna en lista med 37 punkter som partierna ska arbeta för under den kommande mandatperioden.

Hör dem presentera delar av sitt program här.