Fortsatta problem med vattenläckan i Härnösand – därför har inte röret gått att laga

Hemab gjorde en gjutform och göt ihop hålet med betong, för att få stopp på vattenläckan i Härnösand.

– Vår målbild är att det är klart senare i kväll, eller i natt, sa Irene Hedlund, affärsområdeschef för Härnösands energi och miljö AB till SVT under tisdagseftermiddagen.

Problemen fortsätter

Men problemen fortsätter för det kommunala bolaget Hemab.

– Arbetet gick inte riktigt enligt plan i går, säger Fredrik Olsson, kommunikations- och marknadschef, på onsdagsmorgonen.

Han fortsätter:

– Vi underskattade tiden och betongen har inte hunnit härda under natten, så som vi trodde. Vi kommer att fortsätta under dagen och har tagit in värmedynor och fläktar för att det ska lyckas härda.

Ska vara löst under onsdagen

Det nya budet – om den här lösningen går vägen – är att läckan ska vara stoppad och röret lagat senare under onsdagen.