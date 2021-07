Gålåbron drabbad av sprickor och ras

Den snart åttio år gamla Gålåviadukten, eller Gålåbron, längs väg 332 har så stora skador att trafiken på den måste minskas. Området under bron har stängts av med staket och Trafikverket har låtit bygga en portal så att besökare till campingen på platsen kan ta sig dit utan att riskera att få fallande betong över sig.

– När vi fick veta att det kom betong ner från bron så har vi stängslat in området under för att ingen ska vara därunder och få någonting i huvudet, säger Per Fläckman projektledare på Trafikverket.

Utredningar ska göras

Bärighetsklassen på bron sänks nu från BK2 till BK3 och trafiken enkelriktas och regleras med trafikljus. Detta görs för garantera säkerheten under tiden som skade- projekterings- och bärighetsutredning görs. Utredningarna beräknas vara klara efter årsskiftet och fram till dess kommer Trafikverket att göra återkommande kontroller och ta borrprover.