Gålå camping öppen igen – men med nya problem

Jean Lundgren och hennes make tog över campingen vid Gålåviken 2017. Planerna var att öppna försiktigt och bygga upp campingen från grunden igen. De stugor som gick att rädda skulle räddas och det meterhöga gräset skulle klippas.

Det var då som problemen började för Jean Lundgren. I videon berättar hon om hur campingen såg ut när den var som mest välbesökt och hur turisterna reagerar på Gålåbron som håller på att vittra sönder.

Stängslat in området

Bron för väg 332 byggdes på 1940-talet. Sprickbildningar och ras gör att den nu stängts av för tyngre trafik och enkelriktats med trafikljus. Området under bron har stängts av med staket och Trafikverket har låtit bygga en portal så att besökare till campingen på platsen kan ta sig dit utan att riskera att få fallande betong över sig.

– När vi fick veta att det kom betong ner från bron så har vi stängslat in området under för att ingen ska vara därunder och få någonting i huvudet, berättade Per Fläckman, projektledare på Trafikverket, nyligen för SVT.