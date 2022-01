Så jobbar Västernorrlands kommuner för att locka fler att bli familjehem

Så sent som i slutet på förra året rapporterade SVT om bristen på familjehem på många håll i landet.

I Västernorrland har kommunerna tagit till olika strategier för att komma åt problemet och rekrytera fler familjehem.

Gemensam organisation mellan kommuner

Under våren 2019 gick fem av länets kommuner ihop i en gemensam satsning på familjehemsvården. Kommunerna hade upplevt att det var svårt att hinna med rekrytering, utredningar och utbildningar på egen hand – samtidigt som det fanns en brist på familjehem i länet. Dessutom ansåg man att det fanns ett behov av att satsa på strategisk marknadsföring.

Alla familjer som rekryteras genom organisationen registreras sedan i en gemensam ”familjehemsbank”. Med fler familjehem i den gemensamma banken ökar chansen att hitta en bra matchning för barnet, enligt organisationen.

– Utgångspunkten är ändå att sträva efter närhetsprincipen så att placeringen sker i barnets hemkommun, eller så nära som möjligt, för att barnet som placeras lättare ska kunna behålla kontakten med sitt nätverk, förskola och skola, säger verksamhetschefen Elisabeth Högberg.

Satsar på sociala medier

Två kommuner som inte valde att gå in den gemensamma organisationen var Sundsvall och Timrå. De hade redan ett samarbete och en strategi som de ansåg fungerade bra. Under inledningen av samarbetet kommunerna emellan gick strategin ut på att försöka visa sig så mycket som möjligt på till exempel olika evenemang och idrottshändelser. Nu kombineras det med en satsning på att nå ut via sociala medier.

– Det dök upp i samarbetet med Sundsvall och idén kom i det sammanhanget, vår kommunikatör var inblandad i det, säger Mona Hammarberg.

Hör familjehemssekreterarna Mona Hammarberg och Anna-Karin Kulinder i Timrå berätta mer om satsningen på sociala medier i videon.