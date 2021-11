GIF Sundsvall mot Allsvenskan för fjärde gången på 2000-talet

GIF Sundsvalls goda chanser på avancemang till Allsvenskan har knappast gått den insatta förbi.

Men kommer även den oinsatte märka av ett avancemang?

– Om man tittar på ett större idrottsevenemang idag, så är idrotten såklart det centrala, men det är minst lika mycket som händer runt omkring för att skapa en folkfest, säger Anders Uddén.

GIF Sundsvall har historiskt sett haft svårt att etablera sig i den högsta serien. De senaste 20 åren har klubben avancerat tre gånger – och nu kan det alltså bli en fjärde gång.

Svårt att värdera

SVT Västernorrland har bland annat pratat med kultur- och fritidsdirektören Anders Uddén och Anna Borggren, affärsområdeschef för besöknäringen och tongångarna är slående lika. Om GIF Sundsvall spelar i Allsvenskan är det ett plus för Sundsvall som stad.

Men på exakt vilket sätt och vad det genererar tillbaka till Sundsvallsborna är svårare att få svar på.

– Den stora skillnaden är att det blir ett jättestort intresse för våra hemmamatcher. Många supporterklubbar kommer hit och det är jättebra för staden, hotellen, restauranger och butikerna. Det är den stora skillnaden om Giffarna tar klivet till Allsvenskan, säger Anna Borggren.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Hör Anna Borggren berätta vad ett lag i högsta serien kan betyda för kommunen.

Kostar mer för Sundsvall med ett allsvenskt lag

Om GIF går upp kommer mer pengar in i bilden för klubben. Bland annat genererar TV-avtalet flera miljoner till Allsvenska klubbar. Men det innebär inte per automatik att det blir ett plus i bokslutet för kommunen.

– Det är alltid en balansgång när man har stora evenemang. Det blir kostnader för kommunen, för det kostar att ta hand om besökare med renhållning och så vidare. Men vi ser att mervärdet oftast överstiger kostnaderna och det är det vi tar med oss i det här – att vi får så mycket tillbaka, säger Anna Borggren.