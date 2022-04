Här på Västernorrlands egna labb gjordes hundra tusen coronatester

Den snabba PCR-metoden finns på alla tre akutsjukhus i länet och så här summerar labchefen pandemin i siffror.

– Under pandemin har cirka 400 000 PCR-tester tagits länet, en tredjedel av dessa prover har Laboratoriemedicin analyserat. Vi analyserar främst prover från patienter och brukare inom äldrevården.

Dubblat kapaciteten

Analyser från egenprovtagning via 1177 har gjorts av ett privat labb, ABC-labs i Solna. Kapaciteten lokalt har varit 2 000 PCR-test per vecka men man har även kört det dubbla. Han säger att metoderna att analysera covid-19 förbättrats under pandemin.

– I början av pandemin hade man inte tillräcklig analyskapacitet och inte så snabba metoder. Då fick patienter ligga på en transitavdelning först.

Kostnaden för testerna har inte belastat regionerna, utan staten har tagit notan.

Fyra olika metoder

Laboratoriet har använt sig av fyra olika metoder för analys. Det snabbaste tar cirka två timmar. Personalen har jobbat extra hårt, mycket övertid och fått omprioritera bland arbetsuppgifterna. På frågan om man nu är mer förberedd på en kommande pandemi blir svaret nej.

– När mutationer uppstår är det oklart om reagenserna man först tog fram fungerar. Vi vet aldrig hur ett nytt muterat virus kommer att se ut och bete sig, säger Anders Henriksson.

Då gjordes flest tester

Vecka 17 och 18 samt vecka 49 och 50 år 2021 gjordes flest tester på en vecka i länet, visar Uppdrag Gransknings jämförelse.

– Under pandemin har vi haft två kraftiga analystoppar då vi pressades att gå över vårt kapacitetmaximum på 2 000 PCR-tester per vecka. Det som framförallt sätter denna gräns på 2 000 PCR-tester är tillgången på reagens till analysinstrumenten.