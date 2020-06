Stadt hotell i Härnösand är ett av hotellkedjan First hotels ansökt om rekonstruktion för. Foto: Rolf Lunneborg / SVT

First Hotel ansöker om rekonstruktion för krisande hotell

First Hotels tre hotell i Västernorrland är under företagsrekonstruktion.

– Det är något vi gjort för att vi behöver lite tid för att få hjulen att snurra igen, säger Johan Appelgren, Sverigechef på First Hotel.

Hotellkedjan har ansökt om företagsrekonstruktion för Statt i Örnsköldsvik, Stadt i Härnösand och Strand hotell i Sundsvall. Företagsrekonstruktion beviljas av domstol till företag som har ekonomiska problem, men som på sikt anses ha möjlighet att överleva. – Vi ansökte om företagsrekonstruktion för att rädda hotellen och arbetstillfällen, säger Johan Appelgren, Sverigechef på First Hotel. Utmaningar Han förklarar att coronapandemin slagit hårt mot hotellbranschen och det var därför hotellkoncernen valde att stänga sina hotell i Örnsköldsvik och Härnösand bland annat. Men är det bara coronapandemin, ni redovisade miljonförluster för alla tre hotellen 2018? – Vi har haft våra utmaningar, men det vände uppåt i år. Vi slog budget både januari och februari. Speciellt Örnsköldsvik hade en jättefin öppning i år, säger Johan Appelgren. Inga nya varsel Hotellkedjan har tidigare varslat personal och även utnyttjat möjligheten till korttidspermittering, men några ytterligare varsel är inte aktuella i nuläget, enligt Appelgren. Han säger också att Statt i Örnsköldsvik planeras öppna igen i augusti och Stadt i Härnösand i september. Strand hotell i Sundsvall har hållit öppet även under pandemin. – Jag ser positivt på framtiden, säger Johan Appelgren. Hela moderbolaget First Management Sverige AB, under vilket Statt i Örnsköldsvik, Stadt i Härnösand och Strand i Sundsvall sorterar, är under rekonstruktion. Här är alla hotell som nu är under rekonstruktion Här är alla hotell som nu är under rekonstruktion Visa Tribe Hotel Söderhamn AB Tribe Hotel Christian IV AB Köpenhamn Tribe Hotel Witt AB Stockholm Tribe Hotel Statt i Karlskrona AB Tribe Hotel Statt i Örnsköldsvik AB Tribe Hotel Satdt i Härnösand AB Tribe Hotel Olofström AB Tribe Grand Hotel Falun AB Tribe Hotel Strand i Sundsvall AB Tribe Hotel Billingehus AB Dela på Facebook Dela på Twitter

