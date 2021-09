Isabel från Alnö siktar på wildcard i kväll ”tillbaka in” i Idol

Hon och flera andra Idoldeltagare har på fredagskvällen ännu ett tillfälle till en ”guldbiljett”, ett så kallat wildcard som juryn delar ut till den de tycker bör få en chans till i tävlingen.

I torsdagskvällens kval var det fem tävlande som gjorde upp om två platser direkt in i fredagskvällens kvalfinal, och den här gången var det tittarna och inte juryn som bestämde.

Annika med i kvalfinalen

Isabel Neib blev inte en av de två lyckliga, men får nu alltså hoppas på en returbiljett tillbaka in i tävlingen via ett wildcard. Under fredagskvällen sjunger hon igen och ska då försöka övertyga juryledamöterna om att hon ska vara kvar i Idol även i fortsättningen.

Under fredagens kvalfinal avgörs det slutligen vilka tolv tävlande som blir kvar. Sedan tidigare var 20-åriga Annika Wickihalder från Mellansel utanför Örnsköldsvik klar för fredagens kvalfinal.

I kväll sjunger alltså båda deltagarna från Västernorrland om en åtråvärd plats bland de tolv när det ”riktiga” Idol 2021 tar sin början nästa vecka.

Se hela Isabel Neibs torsdagsframträdande med ”Öppna din dörr” här.