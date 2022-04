Konsumentverkets jurist svarar: Det här ska du göra om din resa blivit inställd

Konsumentverket har hittills i år fått in flera anmälningar mot Detur, som med kort varsel ställt in direktcharterresor från flera destinationer i landet under våren.

Upprörda kunder har uppgett att de inte fått någon direktinformation om beslutet att ställa in avgångarna, som enligt bolaget berott på för få bokningar och även på att många avbokningar gjorts efter krigsutbrottet i Ukraina och de oroligheter som det fört med sig.

På de största omdömessajterna och på företagets egen Facebooksida kommer nu svidande kritik. Många skriver att företaget ”bluffar med lockpriser” och säljer billiga resor som sedan ställs in. I flera fall mindre än en månad före avresa.

Rätt att kräva pengarna tillbaka

De berörda kunderna har berättat att de fått besked om de inställda resorna på omvägar eller via media. Flera av dem har sedan erbjudits att boka en ny resa längre fram, men då till ett avsevärt högre pris – eller att få värdecheckar i bolaget i stället.

Nu har Konsumentverket agerat, och öppnat ett tillsynsärende mot Detur.

– Vi har bett dem skicka in material som gäller hur de kommunicerat med kunderna när de ställt in resor, säger Maja Lindstrand på Konsumentverket.

Anmält till Arn

Konsumentverket har fått in drygt 30 anmälningar mot Detur sedan pandemin bröt ut. Även Allmänna reklamationsnämnden, Arn har fått in anmälningar mot företaget.

En av anmälarna, en kvinna i Sundsvall, skriver bland annat att hon och hennes familj vill ”få komma iväg på resan under samma villkor som vi bokade”...”Jag vill att avtalet vi hade från början ska gälla”.

Hon uppger att Detur inte gått med på hennes krav, och att företaget inte svarat när hon återkommit utan hänvisat till tidigare mail.

Ombokning för tredubbelt pris

En annan kvinna som SVT varit i kontakt med säger att hon en månad före planerad avresa till grekiska Rhodos ringde bolagets kundtjänst för att lägga till en extra resväska. Då fick hon klart för sig att resan var inställd.

– Men jag blev då upplyst om att samma resa fanns att boka en eller två veckor senare, men då skulle vi betala sammanlagt 45 000 i stället för 15 000 som vi hade betalat från början berättar hon, och tillägger:

– För mig kändes det som att de hade lånat mina pengar under vinterhalvåret. Jag skulle aldrig mer våga boka med dem.