Lång väg tillbaka för partierna som föll ur Örnsköldsviks kommunfullmäktige

Liberalerna klarade inte 3-procentsspärren till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik och Bror Wallström, kassör i den lokala föreningen, konstaterar att man därmed blivit av med de kommunala bidrag som fördelas efter mandat – och det påverkar möjligheterna att bedriva valrörelse.

– Det är ju ideellt allting i princip. Det vilar på ett fåtal, att nå ut.

Miljöpartiet åkte ur kommunfullmäktige i fem kommuner i Västernorrland i förra valet: Örnsköldsvik, Sundsvall, Timrå, Sollefteå och Kramfors.

”Både en fördel och nackdel”

Olof Dahlberg, ordförande för MP i Örnsköldsvik, ser tappet på riksplanet som den främsta förklaringen.

– Vi har alltid legat någon procent under riksnivå, så när riks går ner under fem procent då hamnar vi under tre procent.

SVT: Nu när det är dags för val och valrörelse, vad är den stora skillnaden när ni inte sitter i fullmäktige?

– Vi har inte samma insikt i vad som gjorts och vad som behöver göras – det kanske är både en fördel och en nackdel att vi inte varit med. Och mindre pengar har vi ju också att köra med, säger Olof Dahlberg.

