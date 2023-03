Fostrades av Musikmakarna i Örnsköldsvik – låtskrivaren Herman tävlar i Melodifestivalen

Herman Gardarfve har gått utbildningen på musikmakarna i Örnsköldsvik.

– Den bästa språngbrädan man kan få in i branschen, säger Herman Gardafve till SVT Nyheter Västernorrland.

Nu är han tillbaka till Örnsköldsvik som låtskrivare till Melanie Wehbes bidrag ”The show” i semifinalen i Melodifesitvalen. Bidraget är ett av tre bidrag Gardarfve har med i årets tävling. De övriga två, Gorgeous med Axel Schylström och All my life (where have you been) med Wiktoria, tog sig inte vidare från sina respektive deltävlingar.

Under torsdagen repeterade artisterna sina nummer för första gången med kamera. Och även om Herman Gardearfve tycker att moståndet är tufft, tror han att de har en bra chans till en finalplats.

–Motståndet är högt, men jag tror ändå att vi kan ha en bra chans. Vi har ju kommit hit, då kan man lika gärna gå hela vägen tänker jag, säger han.

Oavsett hur det går i Örnsköldsvik på lördagen har Herman Gardarfve redan en mello-seger på meritlistan. 2020 vann han tävlingen, som låtskrivare till Move med The Mamas. En låt han skrev tillsammans med just Melanie Wehbe.