Moderaterna i Huddinge till motattack – beskyller Kramfors för lögner

I torsdags togs frågan om social dumpning upp i riksdagen sedan Jasenko Omanovic (S) ställt en fråga till socialministern om vad regeringen ska göra åt saken. I riksdagen användes Solna som exempel. Under april flyttade 14 medborgare utan egen försörjning från Solna till Kramfors, uppgav Omanovic.

”Ren lögn”

I en insändare till Allehanda.se ifrågasätter dock en annan av de utpekade kommunerna sanningshalten i det som inträffat. Hampus Holmgren (M) som är från Västernorrland och som tidigare arbetat i Region Västernorrland, men som idag är politisk sekreterare för moderaterna i Huddinge menar att det är osant att hans kommun skulle dumpa människor med sociala problem i Kramfors.

– Det är ren lögn att Huddinge bokar tågbiljetter eller på andra sätt uppmuntrar människor att söka sig till Kramfors, skriver Hampus Holmgren (M) i tidningen Allehanda.

Fattiga människor

När Sollefteå och Kramfors slog larm för ett par veckor sedan handlade det framför allt människor i fattigdom och flyktinggrupper som uppmanades flytta till glesbygdskommuner med lediga bostäder.

– I Huddinge hjälper vi människor som har tillfälligt boende via kommunen med att ställa sig i kö, hålla sig uppdaterade på hyresvärdarnas hemsida och hålla sig aktiva att hitta bostad via andrahandsutyrning. Under 2019 har vi hittills avslutat 43 hushåll som haft tillfälliga boenden och 42 av dessa har ordnat boende inom Stockholmsområdet. Ett hushåll har hittat boende i en annan kommun i landet, dock inte i Kramfors, skriver han.

Fenomenet bekräftas

Hampus Holmgren menar att utspelet från Kramfors och Sollefteå är en politisk skenmanöver och att kommunledningen i Kramfors istället borde välkomna de som vill flytta till kommunen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har dock bekräftat att fenomenet existerar och har uppstått ur bostadsbristen: Leif Klingensjö är sektionschef vid SKL:

– Att vissa kommuner måste ta ett större ansvar än andra är inte förenligt med ordning och reda i den här frågan, säger Klingensjö till SVT Västernorrland.

Regeringen och socialministern

Hultsfreds kommun har tidigare slagit larm till regeringen och SKL anser att det är dags att utreda omfattningen. Socialminister Lena Hallengren (S) menar att det i grund och botten handlar om att kommunerna måste vara solidariska gentemot varandra. Hon menar att det funkar om alla 290 kommuner tar sin del av ansvaret.