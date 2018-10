Misstänkt våldtäkt på ung kvinna

– Eftersom det rör sig om ett ungt brottsoffer är utredningen i ett känsligt läge. Avdelningen för grov brottslighet kommer att utreda ärendet, säger förundersökningsledare Anderz Ohlsson.

Larmade själv polisen

Kvinnan, som är under 18 år, larmade själv om den misstänkta våldtäkten. Polisen satte in flera polispatruller och lånade in en polishund för att söka igenom parken på onsdag kväll. Då spärrades också parken av. Kriminaltekniker har varit på plats. Polisen har ännu inga fler vittnen än kvinnan själv.