Nätläkarna kommer kosta Nylands hälsocentral motsvarande en underskötersketjänst

Hälsocentralen i Nyland norr om Kramfors gav en lägesrapport på området till sina Facebookföljare i fredags:

”Ingen kul info en fredag kväll, men viktig för oss: Årets första 8 månader så har vi betalat nätdoktorer (KRY, Min doktor, m fl) 74 000:-. Sannolikt kommer vi 2019 måsta betala över 120 000:- för att ni, våra listade patienter använder nätdoktorer (som i sin tur fakturerar oss 650-800kr/närbesök)”.

Utvecklingen har varit eskalerande under året och skulle den fortsätta kommer Nylands hälsocentral att få betala omkring 400 000 kronor för nätläkare under 2020. Det innebär nästan en årslön för en undersköterska inklusive sociala avgifter.

Markant ökning under 2019

Regionens primärvårdschef Anna-Lena Lundberg:

– Vi har sett en markant ökning av användandet av nätläkartjänster i länet i år. Och i och med det får det också följder för regionen och för hälsocentralerna. Alla har förstås sin fulla rätt att utnyttja läkartjänster på nätet men många har nog inte riktigt klart för sig vilka konsekvenser nätläkarbesök får för den egna hälsocentralen på sikt, säger Anna-Lena Lundberg.

Avbröts

Region Västernorrland försöker möta konkurrensen genom det pågående EU-projeket Digga hälsocentral där man fått 47 miljoner kronor under en treårsperiod för att utveckla möjligheterna till rådgivning och konsultation via nätet.

Just hälsocentralen i Nyland deltog i ett pilotprojekt med läkarkonsultation via nätet så sent som i våras.

– Men det tekniska verktyg som tillämpades då kunde inte alla patienter använda. Därför blev det ingen fortsättning, berättar Anna-Lena Lundberg.

App för ungdomsmottagningarna

Vad gör ni i övrigt för att möta konkurrensen?

– Vi har ju sjukvårdsrådgivningen 1177 sedan tidigare, och där kan man nu till exempel skicka in en bild på ett sår eller utslag för bedömning och råd. Vi provar också just nu en app för digital kontakt med ungdomsmottagningarna.