Nu stoppas all reguljärtrafik på Sundsvall-Timrå flygplats

De senaste veckorna har antalet flygningar till Sundsvall-Timrå flygplats minskat till fyra plan i veckan. När SAS ställer in i princip all inrikestrafik utom på fyra linjer på måndag, innebär det att all reguljärtrafik upphör på Sundsvall-Timrå flygplats.

– Vi kommer att hålla öppet som beredskapsflygplats, för ambulansflyg, MSB, militär och polis, säger Frank Olofsson, flygplatschef.

Redan nu har större delen av den personal som sköter driften på flygplaten korttidspermitterats.

– Vi har bara haft fyra flyg i veckan den senaste tiden, berättar han.

Det är färre än vad man normalt har på flygplatsen på en enda dag.

Förväntat

På fredags eftermiddagen meddelade SAS att de minskar flygkapaciteten ytterligare och nu bara flyger inrikes på sträckorna Arlanda – Umeå, Kiruna, Luleå och Visby.

– Det var förväntat. När man ser hur få passagerare det varit varje dag förstår man att det inte finns någon möjlighet att flyga, säger Frank Olofsson.

Han hoppas att krisen är över efter sommaren och att man då ska kunna närma sig en mer normal trafik i luften.