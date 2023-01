Ny lift invigdes på Vårdkasberget i Härnösand – med vissa inkörningsproblem

Liftarna i Vårdkasbacken har hängt med i flera år men har nu ersatts av ett modernt liftsystem som inte bara är nytt, det kommer att gå fortare att ta sig upp till toppen. Liften har kapacitet för 1 152 personer i timmen.

Liftstopp

Glädjen över den nya liften blev dock ganska kortvarig då ett fel upptäcktes i en av liftstolparna, skriver Härnösands alpina i sociala medier. Plötsligt stannade liften och entreprenörer kallades in för att åtgärda felet och liften var igång under lördagseftermiddagen. Trots åtgärder stannade liften även under söndagen.

Tar över ansvaret

Det är tidigare Härnösands kommun som skött driften av backen men efter eget önskemål tar nu Härnösands Alpina över ansvaret att pista backarna och ansvara för liftarna.

I klippet ser ni bilder från invigningsdagen.