Ny rapport visar – vårdskador orsakades av överbeläggningar under förra sommaren

Rapporten framtogs då avdelningen kvalitet- och patientsäkerhet misstänkte att vården under sommaren 2021 skulle drabbas extra hårt än andra somrar – främst på grund av det ansträngda covid-19-läget som fanns i landet. Den visar att flertalet patienter, under första juni till sista augusti, fick vårdskador, milda som allvarliga, och även för de som inte fick, fanns det en hög risk för att patienter skulle drabbas av vårdskador under den perioden.

– Min verksamhet jobbar för att minska riskerna för vårdskador, så det känns naturligtvis inte bra när patienter har drabbats av det, säger Monasofi Wallinder, kvalitet- och patientsäkerhetschef.

I klippet hör du Monasofi berätta om rapporten – som presenterats för hälso- och sjukvårdsdirektören Kurt Pettersson.