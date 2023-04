Nya arbetstidsregler oroar hemtjänsten i Lugnvik: ”Måste ha hållbara scheman”

Anställda på hemtjänsten i Kramfors kommun har under flera år själva lämnat in önskat arbetsschema, som närmsta chef sedan försöker anpassa så att det passar samtliga i arbetslaget. Det kan ha inneburit att några endast jobbat kvällar eller nätter. Men till hösten tvingas alla anställda till elva timmars återhämtning per dygn, och dessutom en fastslagen veckovila.

– Jag är inte emot att vi ska ha elva timmars dygnsvila. Jag tycker att det är bra med återhämtning, vilket är viktigt. Men vi ska ändå ha hållbara scheman, säger Anette Modigh som är undersköterska inom hemtjänsten och Kommunals skyddsombud.

Pusslat schema sedan i höstas

Redan i höstas vände hon sig till sin chef och påtalade de nya reglerna. Sedan dess har hon och hennes kollegor försökt pussla ihop sina scheman. Men ett krav på totalt 47 timmars sammanhängande veckovila ställer till det.

– Jag fick till ett bra och hälsosamt schema med elva timmars dygnsvila, men med 36 timmars veckovila. Men det visade sig att den skulle föregås eller efterföljas av en dygnsvila vilket betyder totalt 47 timmar och då stöp jag, säger undersköterskan Mariana Öberg.

Kortare arbetsvecka kan vara lösningen

Längre än så kommer varken Anette Modigh eller Mariana Öberg i sin schemaläggning. Båda anser att en kortning av dagens arbetsvecka från 37 timmar till 35 skulle kunna rädda upp situationen.

– Det skulle göra mycket. Idag är det många som gått ner i arbetstid för att de inte orkar. Med kortare arbetevecka skulle de kunna gå upp till 100 procent igen och vi skulle kunna få ihop schemaläggningen, säger Anette Modigh.