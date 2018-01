Övertänd ladugård utanför Örnsköldsvik

Larmet kom 17.41. En ladugård hade börjat brinna i Åmynnet mellan Bjästa och Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik. Byggnaden ligger mitt i ett bostadsområde, men det var aldrig någon risk för spridning.

– Ladan är helt övertänd, säger Jonas Hägglund, inre befäl på räddningstjänsten.

Enligt Hägglund handlar det om en mindre ladugård eller lada utan djur.

Totalskada – brinner ner helt

– Det brinner för fullt. Det är en totalskada, säger Hägglund.

Ladan är ungefär 20 meter lång och 10 meter bred.

Två styrkor åkte till platsen, en från Ö-vik och en från Bjästa. Mellan 12-15 personer arbetade med branden.

Släckningsarbetet kommer att pågå sent under kvällen. Vid 20-tiden var det bara styrkan från Bjästa kvar på platsen. Senare under kvällen lämnas släckningsarbetet över till ägaren.