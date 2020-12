Regionen öppnar drive-in för test av Covid-19

För att kunna genomföra självprovtaging vid någon av stationerna krävs att man bokar tid i förväg via 1177.se med sin e-legitimation. På så sätt går det att göra ett självtest utan att blanda in ett ombud utan symptom på Covid-19 som hämtar ut och lämnar in provet.

– Det är viktigt att vi utökar möjligheten för våra invånare att självtesta sig för covid-19 eftersom vi har haft långa väntetider för att göra självprovtagning i både Härnösand och Örnsköldsvik. Därför öppnar vi nu två självprovtagningsstationer, så kallad drive-in, på dessa orter, säger Karin Sellgren, projektledare provtagning och vaccination.