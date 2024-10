Regnoväder väntas i norra delarna av Västernorrland – SMHI varnar

Länsstyrelsen Västernorrland hade under onsdagen ett regionalt samverkansmöte med flertalet aktörer för att skapa en samlad lägesbild där det konstaterades att det redan under onsdagen var en hel del regn, och att det kommer intensifieras under torsdagskvällen.



SMHI:s orangea varning gäller för höga flöden mellan Kramfors och Nordmaling men framför allt i Örnsköldsviks kommun

50 mm regn

Det kan förekomma stora regnmängder, mer än 50 mm regn på två dygn, vilket kan medföra översvämmad mark längs bäckar och åar samt i utsatta eller låglänta områden. Flödena mellan Kramfors och Nordmaling men framför allt i Örnsköldsviks kommun kan nå upp i röd varningsnivå.



– Vi vill vara lite på tårna, säger Martin Neldén från Länsstyrelsen.



SMHI uppmanar medborgarna att se över brunnar, och om möjligt, rensa dessa från löv.

Texten uppdateras.