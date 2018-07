Rök från Norrmossaflon sprider oro – nya larm

Under natten mot tisdag har släckningsarbetet fortgått vid branden norr om Helgum. Man har dragit slangar till en tjärn vilket gör att man inte längre behöver forsla lika mycket vatten med tankbilar till platsen för att bekämpa lågorna.

Men även om räddningstjänsten under tisdagsmorgonen beskrev läget som relativt oförändrat sedan måndagskvällen, då de sade att branden nästan var under kontroll, så fortsätter röken att bolma. Bland annat har röken tagit sig ned i en dalgång norr om Rådom, vilket gör folk oroliga och ringer in nya larm.

90 hektar brinner

– Det är bra luftfuktighet i dag. Men det stora problemet är att det är torrt i backen. Glöden sprider sig ned och gör att rötterna kan gå av och det blir nya bränder. Så även om det ser bra ut så kan man inte vara riktigt säker, säger Erik Englund, inre befäl vid räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

Under natten har en oförminskad styrka på omkring 20-25 personer deltagit i släckningsarbetet.

– Det är omkring 90 hektar som fortfarande brinner, säger Erik Englund.