Räddningstjänsten bekämpar branden i Helgum. Foto: SVT/Fredrik Israelsson

Räddningstjänsten: ”Bevakar en dag till med samma styrka”

Skogsbranden vid Norrmossaflon är under kontroll, men under natten mot onsdag har räddningstjänsten ändå fortsatt att bekämpa den med oförminskad styrka. Först under torsdagen planerar man kunna trappa ned.