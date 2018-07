Förra året, 2017, inkom inte mindre än 23 anmälningar om sexuellt ofredande och tre anmälninar om våldtäkt på Härnösands stadsfest. Under natten mot söndag, under stadsfestens sista dag, inkom fem anmälningar om sexuellt ofredande. Och under natten mot lördag inkom en anmälning om samma brott. Sålunda inkom totalt sex anmälningar om sexuellt ofredande under Härnösands stadsfest 2018.

Tidigare har arrangörerna sagt att man vidtagit åtgärder mot att just sådana brott ska inträffa.