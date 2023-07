Skogsjätten sätter press på regeringen – ”Ingen grön omställning utan vindkraftsatsning”

SCA, med sina 4 000 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor, är inte bara ett stort företag inom skogssektorn, bolaget satsar även på bioenergi och vindkraft.



Med ett omfattande markägande i ryggen skissar SCA på en tänkbar utbyggnad på 65 TWh vindkraft, vilket nära nog är lika mycket som vattenkraften producerar per år så bolaget har affärsintressen att bevaka i frågan.



Men det går trögt med vindkraft i Sverige just nu, och SCA-chefen lägger fram fem kravpunkter för att vända utvecklingen och få till en snabb utbyggnad, bland annat att låta kommunerna ta in fastighets- eller energiskatt på etableringar, och att förkorta de idag årslånga processerna för att tiden det tar att få tillstånd att bygga nya vindkraftsparket.



I klippet; Jan Larsson om varför regeringen måste agera