Släktforskaren Peter Sjölund letar pappor i nytt program på SVT

Programmet, som har premiär 13 november på SVT, har spelats in under vintern och våren och började med att personer fick skicka in ansökningar och sedan komma på audition i Göteborg.

– Då fick folk komma och presentera sina släktgåtor och berätta om vem det är som de söker. Vi insåg snabbt att några går inte att lösa, men många av de här fallen kändes fullt möjliga och tyvärr kunde vi inte välja så många vi ville utan det var åtta fall vi skulle ge oss på, säger Peter Sjölund.

”Märker hur mycket det betyder”

De flesta söker efter en okänd pappa, men en av deltagarna letar efter en farfar.

– Det har varit en lång inspelning och ett väldigt jobb av genjägarna. Vissa av de här fallen var riktigt svåra. Sedan att få leverera svar som vi kanske gör till de flesta var ju en otrolig känsla, eftersom att man märker hur mycket det betyder för människor. Så att andra får ta del av de här känslorna och den här avancerade tekniken på tv känns jättekul.

Genjägarnas uppdrag är att dna-testa personerna och sedan försöka pussla ihop och ringa in vem pappa eller farfar kan vara.

Dna-skola i programmet

– Jag ska inte avslöja än hur många vi löser, men det är ganska många. Vi får ju följa med när de här personerna först får besked om hur det går i sökandet och sen kanske besked om att vi har hittat någonting, och någon kanske träffar någon släkting, säger Sjölund.

I programmet kommer det även ingå en liten dna-skola där man kommer få lära sig om bland annat blodgrupper och hur det hela funkar.

Se trailern till ”Genjägarna” som har premiär den 13 november på SVT ovan.