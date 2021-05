Sökinsats i Bergsåker efter försvunnen man

Det var under fredagen som en man i 80-års åldern anmäldes saknad. Mannen sågs senast utanför sitt hem vid niotiden samma morgon, iklädd en jacka med klarblåa ärmar samt flerfärgat bröst och rygg, mörka byxor, svarta joggingskor och keps.

Sökarbetet pågick under natten till lördag med polisiära resurser, Missing people och fjällräddare. Under lördagsmorgonen inledde Missing people en sökinsats med Selånger IP som samlingspunkt, där även hemvärnet och fjällräddare deltar. Polis, hundförare och polishelikopter anslöt under förmiddagen.

Boende i området ombeds att kontrollera garage, förråd och andra typer av byggnader, skriver Polisen på sin hemsida.

Polisen uppmanar allmänheten att höra av sig med iakttagelser och tips till polisens nummer 112.

Texten uppdateras.