Via Sollefteåbons företag misstänks minst 4,6 miljoner kronor ha slussats från Östersundshem in i fotbollsklubben ÖFK. Det tros ha skett genom oriktiga fakturor. Foto: SVT

Sollefteåföretagaren misstänks ha haft en av nyckelrollerna

Det kommunala bostadsbolaget Östersundshems internutredning visar att 10,7 miljoner kronor sannolikt förts ut ur bolaget via oriktiga fakturor från byggbolaget Peab. Av dem ska minst 4,6 miljoner förts in i Östersunds Fotbollsklubb – via en företagare i Sollefteå.