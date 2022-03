Stor uppslutning när Migrationsverket kallade till flyktingmöte i Mellansel

På kort varsel har bussar med flyktingar körts till Mellansel utanför Örnsköldsvik. Just nu har den lilla byn tagit emot 116 flyktingar. Därför kallade Migrationsverket till informationsmöte och uppslutningen var stor under måndagskvällen. Idrottsföreningens samlingslokal fylldes snabbt och extra stolar fick bäras in för att alla skulle få plats.

– Det är ett otroligt engagemang. Det kände jag här ikväll, vilken värme. Alla hade relevanta frågor och ingen var negativ, säger Cecilia Borg som är Migrationsverkets enhetschef i Kramfors.

Cecilia Borg, enhetschef Migrationsverket i Kramfors. Foto: Thomas Sundberg/SVT

Hjälp på plats direkt

Hon var själv på plats i söndags för att ta emot två bussar med flyktingar och berättar om hur samhället ställde upp.

– Tolkar fanns på plats och ställde upp, kyrkan hjälpte till och höll öppet, vi har fått låna möbler. Det är helt otroligt kan jag säga.

”Vi klarar det här”

Mellanselsbon Kent Eriksson är en av många som engagerade sig under den förra föyktingvågen. Han är övertygad om att samhället sluter upp och orkar med även den här gången.

– Jag hoppas och tror att vi ska klara av det här. Det är jag rätt övertygad om för den viljan finns inom föreningen och samhället här i Mellansel.

Kent Eriksson, engagerad mellanselsbo. Foto: Thomas Sundberg/SVT

Börjar om från början

I april ifjol fick Migrationsverkets enhet i Kramfors ett avvecklingsbeslut. Under sommaren flyttades alla asylsökande till andra platser i Sverige, och alla lägenheter sas upp precis som samtliga anställda under Cecilia borg. Nu har hon fått i uppdrag att hitta 600 lägenheter igen. Det blir till att börja om från början igen.

– Ja, men det går tack vare att vi har så gott samarbete med både fastighetsägare, kommun och frivilligorganisationer.