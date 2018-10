Sundsvallsnazisten drar tillbaka överklagan

Den 48-årige Sundsvallsbon, aktiv i nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, greps den 8 maj i år då polisen skulle dra in hans vapenlicens och hämta hans vapen. Man fann fler vapen, ammunition, delar till rörvapen och en ”lönnmordsväska” hemma hos honom. Där fanns också kommunikationsutrustning och störsändare samt litteratur om hur man bygger vapen, dödar och utför sabotage.

Friades från förberedelse till mord

I tingsrätten dömdes 48-åringen till 2,5 års fängelse för bland annat grovt vapenbrott men han friades från åtalspunkten förberedelse till mord.

Han överklagade domen till hovrätten och under onsdagen och torsdagen var det inplanerat förhandlingar. Men sent under måndagen återkallade 48-åringens advokat Mikael Westerlund överklagan. Tingsrättens dom står därmed fast. SVT söker Mikael Westerlund.