Unikt beslut – Örnsköldsvik inför vistelseförbud inför valborg

Beslutet ska tas efter ett yttrande från Folkhälsomyndigheten som väntas komma under onsdagen.



– Vi förväntar oss ett positivt yttrande nu under dagen, säger Per Nylén, (S) kommunalråd.

Det handlar om parkeringsytan vid Fjällräven center, rondellplan och vid Paradisgaraget, där kommunen ansökt om att införa vistelseförbud under en begränsad tid. Förbudet gäller valborgsmässoafton och första maj under kvälls- och nattetid.



– Vi behöver vidta fler åtgärder för att pressa tillbaka smittspridningen, säger Per Nylén.



Från klockan 20-06 är det förbjudet att vistas på dessa platser, och överträdelser straffas med böter.



Beslutet är unikt



– En ny lagstiftning ger den här möjligheten, och med det smittläge vi haft så känner vi att vi behöver ta till fler åtgärder för att få bukt med spridningen, säger Per Nylén.

Att förbudet efterföljs ska kontrolleras av polisen. Påföljden är böter med två tusen kronor. Det formella beslutet väntas från Folkhälsomyndigheten under dagen.