Åldringsbrottsligan: Misstänkte ledaren nekar – så var första rättegångsdagen

Den 30-årige mannen som har pekats ut som ledare nekar via sin advokat till all inblandning. De andra misstänkta: en 20-åring, en 22-åring och en 59-åring, erkände delar av inblandning. Men 20-åringen hävdade att han utfört brotten under hot.

– Det finns uppgifter från andra medmisstänkta, jag kommer att förklara senare varför man ska ta deras uppgifter med största försiktighet, säger Thomas Weilander som är den misstänkte ledarens advokat.

Kammaråklagare Anna Elmlöv vill inte kommentera bevisläget i media.

Rättegången planeras att vara klar den 3 februari 2020.