Ambulanspersonal rånades i Kungsör

Det var vid 21-tiden under fredagskvällen som ambulanspersonal anlände till en adress på Syrénvägen i Kungsör, efter att en person hade ringt 112 och sagt sig ha drabbats av akut sjukdom.

– Genast när de stiger ur bilen kommer en man och hotar dem med ett pistolliknande föremål och tvingar till sig medicinväskan, berättar Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen.

Ambulanspersonalen utlöste därefter ett överfallslarm.

– Vi är ganska snart på plats och drar igång en massiv polisinsats under flera timmar, men hittar inte någon, säger Daniel Wikdahl.

Polisen genomförde bland annat en dörrknackning under natten, som de återupptog under lördagen, då de även bearbetade uppgifter som kommit in.

Misstänkt falsklarm

Polisen vill i nuläget inte uttala sig om larmsamtalet som kom in och huruvida det var gärningsmannen som ringde eller inte, men ingen patient anträffades i närheten, trots en större sökinsats av blåljuspersonal.

– Klart man kan misstänka att det rör sig om ett falsklarm, säger Daniel Wikdahl.

Ambulanspersonalen var skärrade efter händelsen som rubriceras som grovt rån. Ingen gärningsman har än så länge gripits.