Branden norr om Sala misstänks vara anlagd

– Det är vissa omständigheter som gör att vi inlett förundersökning. Vi kan inte utesluta att det handlar om brott, säger Lisa Sannervik, presstalesperson på polisregion mitt till SVT.

Varför eller vilka omständigheter det handlar om är polisen i nuläget förtegen om.

Även deltidsbrandmannen Mikael Andersson, som arbetar med släckningen, tror att bränderna är anlagda.

– Jag tror att det är någon pyroman som härjar, med tanke på att de dyker upp så spritt lite här och var. Alla har dessutom startat i områden längs med någon väg, säger han till TT.

Vill ha tips

Förundersökningen sägs just ha påbörjats och det sker parallellt med att polisen bistår räddningstjänsten som just nu arbetar för att få kontroll på bränderna. Såväl de nya som upptäcktes under tisdagseftermiddagen och den som rasat kring Rörbo sedan måndagen.

Polisen vill gärna ha in tips från allmänheten som gjort iakttagelser av personer och fordon i det aktuella området.

Sprider sig snabbt

Samtidigt sprider sig branden i Broddbo snabbt österut. Det finns en risk branden förenas med två bränder i en samlad brandfront, uppger Emil Westerdahl, informationsbefäl på Storstockholms brandförsvar.

Fem helikoptrar har dirigerats om från släckinsatsen i Rörbo som har trappats ned något och deltar i insatsen och vattenbombar brandhärdarna i Broddbo.

Länsväg 801, som går från Sala till Broddbo är avstängd med anledning av bränderna.