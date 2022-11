Tre frågor om: Nya hjälpsändningar till Ukraina – så vet du att hjälpen når fram

Under kriget i Ukraina har flera nya svenska frivilliga hjälporganisationer sett dagens ljus. Aktörer som Operation Aid, Swedish Rescuers och Blågula bilen samlar in lastbilar, brandbilar och ambulanser som de fyller med nödhjälp och under personliga risker kör ner till Ukraina – ibland ända till fronten. Det finns också privata eldsjälar, till exemplen har Kolbäcksbon Jarmo Koskela kört med flera hjälpsändningar.

Många av de etablerade hjälporganisationerna som Röda Korset och Läkare utan gränser har hjälpverksamhet igång i Ukraina genom lokala partners, menar Charlotte Rydh, generalsekreterare på branschorganisationen Givasverige.

– Det är alltid bra att ge, men vill man stödja långsiktigt och brett är det bättre att stödja en etablerad organisation. Man ska vara särskilt försiktig med att ge pengar till privata bankkonton, säger hon.

Så kan man lita på insamlaren till Ukraina

Flera av de nya frivilliga hjälporganisationerna har inte 90-konto. Men det finns sätt att utvärdera organisationerna, menar Anders Olofsgård, docent i nationalekonomi som har forskat om bistånd. Bland annat kan man titta på om de samarbetar med pålitliga partners, och om pålitliga företag och organisationer har övertygats att donera till dem. Se också checklistan i faktarutan nedan.

I klippet hör du forskaren Anders Olofsgård svara på tre frågor om den nya hjälpen till Ukraina.