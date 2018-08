En självrisk för Salabränderna

Det innebär i sin tur att endast en självrisk behöver betalas av Sala kommun i det anspråk på ersättning för räddningsinsatsen som man lämnat in.

Bedömningen

Enligt MSB ska man anse det som en enda räddningsinsats om den är sammanhängande i tid och rum, ha samma skadeorsak och haft en räddningsledning.

Omfattande bränder

Det var i början av juni som flera skogsbränder bekämpades runt Sala. Störst omfattning hade branden i Rörbo där ett skogsområde på ca 1,5 x 1,5 kilometer brann. Två andra större bränder härjade under samma period i området.

Kan ha anlagts

MSB har i sin bedömning vägt in att alla insatser letts av Storstockholms brandförsvar under en gemnsam räddningsledare och styrts av räddningscentralen i Stockholm. De har även vägt in att bränderna också ”möjligen har en gemensam orsak, dvs de är anlagda” som de skriver i beslutet. En kvinna greps och anhölls misstänkt för att ha startat branden vid Broddbo, men hon släpptes senare i brist på bevis.

Effektivt arbete

Vidare konstaterar MSB att räddningsarbetet skett effektivt. Sammantaget bedöms att bränderna ska ses som en gemensam räddningsinsats och att endast en självrisk ska dras från ersättningsbeloppet. Det är oklart hur stort belopp ersättningen uppgår till.