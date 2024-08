Filip och Fredriks film ”Den sista resan” kan bli Oscarsbidrag

Den svenska Oscarskommittén har nu utsett tre kandidater som kan bli Sveriges bidrag till en Oscar för Bästa internationella film.

"Den sista resan" följer Lars Hammar som efter 40 år som älskad fransklärare i Köping går i pension. När han blir passiv och viljelös tar sonen Filip och bästa vännen Fredrik med Lars till hans älskade Frankrike för att tända livsgnistan igen.

Filmen hade premiär i mars i år och var vid slutet av våren den mest sedda svenska dokumentären någonsin.

När SVT träffade Filip Hammar i samband med premiären i Köping fick han frågan om ”Den sista resan” är hans biljett till Oscarsgalan.

– Nej, det tror jag inte. Man kan drömma om allt möjligt, men när man skapar någonting så ägnar man tankarna åt det – inte vad det kan leda till. ”That's the way to go”. Annars tror jag det är skakigt om man har en målbild och börjar anpassa sig efter den, sa han då.

Konkurrerar med två andra filmer

Levan Akins "Passage" handlar om en georgisk kvinna som har lovat att leta rätt på sin systers dotter i Istanbul. Filmen har bland annat fått Teddy Jury Award på filmfestivalen i Berlin.

Axel Peterséns "Syndabocken"utspelar sig på Malta, där en lotterisvindlare plötsligt dyker upp på sin forna väns bröllop, vilket blir starten på en desperat och dekadent sökande efter försoning. Filmen belönades med sju Guldbaggar på årets gala.

Det slutgiltiga Oscarsbidraget presenteras den 19 september. Oscarsgalan äger rum den 3 mars 2025.

Lars Hammar om att spela huvudrollen i filmen om sig själv: ”Osannolikt”