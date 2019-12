Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Per Nordahl berättar om glasburen och hur det kommer sig att den har varit i Västerås tidigare. Foto: Caroline Slotte/SVT

Nu intar Musikhjälpen Västerås

Förberedelserna inför musikhjälpen är i full gång och tidigt under måndagsmorgonen började byggandet av Musikhjälpenområdet i Västerås centrum. Redan under måndagen kommer området vara uppbyggt och resten av veckan ska det fixas med all teknik.

30 moduler ska riggas upp och Per Nordahl som är projektledare på SVT, har varit med under alla år som Musikhjälpen ägt rum. Den glasbur som i år används är cirka tre år gammal och den införskaffades efter en vattenläcka under Musikhjälpen i Örebro. Under åren har det varit mindre katastrofer, allt från vattenläckor till allergiska programledare. Men det som är svårast enligt Nordahl är kommunikationen. – Jag har varit med under alla år och allt brukar flyta på, men det som är svårast är kommunikation när allt ska färdigställas, säger Per Nordahl, projektledare på SVT. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!