Gigantisk snöhög täcks med sågspån – ska säkra Engelbrektsloppet i Norberg

Här ligger nästa Engelbrektslopp och väntar – 20 000 kubikmeter snö sparas under sågspånen.

Två år i rad har Engelbrektsloppet tvingats ställa in. I år var det pandemin som satte käppar i hjulet och året innan var det snöbristen. Just snöbrist ska inte kunna stoppa 2022 års tävling. 20 000 kubikmeter konstsnö har sparats under ett täcke med sågspån.

– Nu vet vi att vi kan köra loppet 2022, säger Fredrik Persson, marknadschef Engelbrektsloppet.