Ett av företagen i branschen är Västeråsföretaget Way to go som har bestämt sig för att hjälpa de lokala restaurangerna att överleva.

– I krisen, när fler och fler stannar hemma, blir vi som en brygga mellan restaurangerna och konsumenterna och det känns viktigt, säger Hampus Vestlund som är grundare av hemleveransföretaget.