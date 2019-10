Foto: SVT/Arkiv

Nya beskedet: 40 inställda operationer på måndag i Region Västmanland

Efter fredagens möten och kartläggning av situationen ställer Region Västmanland in de planerade operationerna på måndag – till att börja med.

– Vi fick en ännu mindre leverans i dag än den låga vi fick under torsdagen. Och vi vet inte när vi får in mer, säger biträdande sjukhusdirektören Liselott Sjöqvist.

Bristande tillgång på förbrukningsvaror inom sjukvården och oklara leveranser gör att regionen bestämde att ställa in de 40 planerade operationerna också på måndag. Åtminstone. Andra leverantörer som tar emot akutbeställningar är inte nödvändigtvis nästgårds. – Problemet är om de kommer från södra Sverige, Danmark eller kanske till och med Tyskland så vet vi inte när de kommer. Sen måste de skannas och registreras här, säger biträdande sjukhusdirektören som också är beslutsfattare i staben. Hittills inställda operationer också i Köping Lena Alhbin, verksamhetschef för Kvinnokliniken, säger att det under torsdagen ställdes in fem-sex operationer i Köping. – Det handlar om olika gynekologiska operationer, det kan handla om skrapningar. Det har inte varit några operationer där det är farligt att vänta, inga canceroperationer och inga planerade kejsarsnitt. Vi får materialleveranser, men inte allt det vi behöver, säger hon. Inga drabbade barn Åsa Hedblom, verksamhetschef för barnkliniken, där man förbereder barn inför operationer, säger att man ännu inte påverkats av materielbristen. – I torsdags så var det några barn som var aktuella för skopier (titthålsundersökningar), de fick genomföra dem, säger hon. Kirurgkliniken har fått ställa in några planerade operationer där patienter har kunnat vänta någon månad utan risker. – Alla cancerpatienter har kunnat opereras och alla akuta operationer har kunnat genomföras, inga barn har drabbats. Det har fungerat utan trassel, vilket beror på att regionen är välstrukturerad, det har skötts bra här. I natt opererade våra kirurger för fullt. Visst märker vi av att det råder brist på materiel, men det har inte varit någon risk för patientsäkerheten, säger Haile Mahteme, verksamhetschef för kirurgkliniken. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!