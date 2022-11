Energibolagets stora dilemma: Ny damm till kraftverket vid Nygårdsforsen – eller avveckla till förmån för naturen

Efter att allvarliga brister på dammkroppen upptäckts på Nygårdsdammen i Hedströmmen norr om Kolsva i oktober, så har dammen tömts på vatten. Kvar är den ursprungliga flodfåran av Hedströmmen. Dammen är i så dåligt skick att frågan är om det är ekonomiskt och ekologiskt försvarbart att bygga upp den på nytt, med nya miljökrav och på ett säkert sätt.

– Det är en damm som är riskabel, skulle den brista så finns risk för förlust av människoliv, så den har en hög säkerhetsklassning, säger Johan Lind.

Fastnade i kvicksand

I och med att man sänkte vattennivån i dammen en liten bit för att åtgärda ett mindre ras, så upptäcktes att dammen var i mycket dåligt skick. Man fick snabbt sänka resten av dammens vatten och flera ras inträffade. En inspektör fastnade tillfälligt i den kvicksandsliknande leran och även en grävmaskin fastnade och fick dras loss.

– Vi arbetar nu med åtgärder för att vintersäkra dammen, för vi måste kunna tappa vatten genom Nygårdsforsen under vintern. Vi kommer inte kunna ta upp någon kraftproduktion här under vintern, utan hela dammkroppen måste besiktigas och stabiliseras, men just nu handlar det mest om att se till att det inte uppstår ytterligare skador, att det inte rasar mer i kanterna, säger Johan Lind.

Forsande vatten

Länsstyrelsen i Västmanland och Mälarenergi själva ser nu också att stora naturvärden kommit fram i och med sänkningen av dammen. Forsande vattenmiljöer är en bristvara i länet och här har långa sträckor fors åter sett dagens ljus. Skulle Mälarenergi ta beslutet att avveckla dammen och kraftverket så skulle det enligt länsstyrelsens vattenvårdshandläggare innebära att arter som öring, flodpärlmussla och kungsfiskare åter kan etablera sig i den nyuppkomna delen av Hedströmmen.

– Det är ett av de scenarior som vi beaktar nu, det finns ett stort tryck på att återställa vandringsvägar generellt, men kanske framför allt i Hedströmmen och Nygårdsforsen i och med att vi har ett omfattande naturreservat direkt uppströms, säger Johan Lind.

Grafik: Se skillnaden före och efter sänkningen