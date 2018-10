Sjöräddningen åkte under eftermiddagen ut på Hjälmaren efter att de hade fått in ett larm om en pråm som fastnat. Personen som ringde in hade sett en man befinna sig på pråmen under gårdagen.

Vid 13.40-tiden anträffar sjöräddningen en avliden man i 70-årsåldern och en polispatrull anlände kort därefter till platsen. Polisen är förtegen och vill inte gå ut med någon ytterligare information i nuläget.

Mannen är identifierad och hans anhöriga är underrättade.