Foto: SVT Design

Man knivhuggen i Västerås – polisen söker flera gärningsmän

Sent under torsdagskvällen ringde boende på Bjurhovda i Västerås in till polisen efter att ha hört en man ropa efter hjälp. När polisen anlände till platsen var mannen knivskuren och han fördes med ambulans till sjukhuset.

Kring 23.20 ringde boende på Bjurhovda in till polisen efter att ha hört en man skrika efter hjälp. Även mannen själv lyckades larma polisen. – När vi kommer till platsen har mannen tagit sig upp på en loftgång och han har knivhugg över kroppen. Han förs med ambulans till sjukhuset och vi har fortfarande inte hört honom, men enligt mannen ska gärningsmännen vara okända för honom och flera till antalet, säger Linda Wideberg som är presstalesperson vid region Mitt. Polisen genomförde dörrknackningar och hörde boende under natten och kommer att höra mannen under dagen. – Vi vet fortfarande ingenting om upprinnelsen till händelsen, säger Linda Wideberg. Mannen uppges vara lindrigt skadad. Dela Dela

