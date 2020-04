Man misshandlad med dammsugare och hammare – kvinna anhållen

När polis anlände till platsen ska mannen berättat att han blivit misshandlad av sin hustru. Det genom att han ska ha blivit slagen i huvudet med en hammare samt slagen med dammsugare.

Risporna som han hade på magen menar han att han fått när han ramlat. Huruvida mannen hamnat utomhus i bara kalsonger är oklart. Mannen har inte velat föras till sjukhus, utan endast blivit undersökt av ambulanspersonal på plats.

Enligt VLT blev kvinnan gripen på platsen och gjorde motstånd vid gripandet. Till SVT säger jouråklagaren att kvinnan anhölls vid 17-tiden under lördagen misstänkt för grov misshandel. Utredningen fortsätter under söndagen och en häktning kan senast hållas under tisdagen.