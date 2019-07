Månlandningen satte spår hos Sven: ”En gräns som passerades”

20 juli 1969 satte Neil Armstrong ner foten på månen och sa: ”That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind”. Militären Sven Sandblom var 44 år och full av beundran.

– Jag var så imponerad av tekniken och viljan, säger han.

Hör honom berätta mer i klippet. 94-årige Sven Sandblom i Västerås är pensionerad miltitär. I slutet av 60-talet arbetade han som lärare på pansartruppskolan, en militärskola i Skövde. Somrarna i slutet av 60-talet spenderades på västkusten. 20 juli 1969 bodde han och familjen hos en trålare. – Och så fick vi komma ner och se månlandningen på hans tv. Det var fantastiskt, säger han. Inspirerade till text och musik Ett par kvällar senare befann han sig på en klippa vid Smögen. När en vacker måne plötsligt gick upp i horisonten blev han sittandes. Naturintrycken, kopplingen till tekniken men också en tanke om hur mycket teknik som används för krig och elände, gjorde att en dikt tog form i hans huvud, berättar han. – En om de tre sakerna: naturen, tekniken och krigen. Den tonsattes och sedan sjöng jag den om och om igen tills både vännerna och jag hade tröttnat på den, ler han. Decennier senare fick sången en ytterligare vers. Spela Hör Sven Sandberg, ackompanjerad av frun, framföra sången som kom till efter månlandningen. Foto: SVT Dela Dela

