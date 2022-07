I klippet får du hänga med in i Västerås mobila arrest som rymmer tolv personer. Foto: Adam Danielsson/SVT

Polismyndighetens mobila arrest har rullat in i Västerås för att användas under den stora bilträffen Summer meet. Den ska öka polisens kapacitet att kunna omhänderta fulla personer under eventet.

– Den funkar precis som en vanlig arrest, säger Per Nellberg, handläggare hos polisen i Västerås.