Under tio år har turer till Ängsjö utanför Västerås organiserats för beskåda de havsörnar som häckar vid Mälaren. I år ställs turerna för första gången in, då bristen på is gör att örnarna inte kan lockas med mat på isen.

Enligt naturvårdsförvaltaren Alf Eriksson som jobbar vid Västmanlands länstyrelse, har cirka 300 till 400 personer de senaste åren deltagit.

– Att det varit ett lyckosamt och populärt evenemang vågar jag nog säga, säger han.