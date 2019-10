Sjukvårdsdirektör: ”Det känns som om vi får mindre och mindre från Apotekstjänst”

Under torsdagen fick de mindre levererat än under dagen innan. Alla verksamheter i sjukvården skriver prioriteringslistor och regionen lägger akutbeställningar hos andra län och andra leverantörer som de hoppas ska komma under morgondagen.

–Jag kan inte säga att det ser bättre ut än igår och det känns som om vi får mindre och mindre från Apotekstjänst, säger Liselott Sjöqvist biträdande sjukvårdsdirektör. Situationen för sjukvårdsmateriel inom Region Västmanland ser värre ut än vad den gjorde igår. Idag har regionen bara fått levererat en tredjedel av en normalbeställning. Nu har regionen lagt akutbeställningar från en privat aktör i Stockholm och från Region Sörmland på materiel som man hoppas kommer imorgon. Stabsläge och inställda planerade operationer gäller fortfarande och imorgon tas beslut om hur det blir kommande vecka.

Primärvården samarbetar med kommuner och privata aktörer som har andra leverantörer och imorgon ska de ha rapporterat hur deras situation ser ut och gjort en riskanalys berättar Sjöqvist. Dela Dela

